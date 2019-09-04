Южный: теннисист Медведев показывает результаты на уровне Федерера, Надаля и Джоковича

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев начинает приучать поклонников к большим победам и выдает результаты, которые привычно видеть от лучших в мире - испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича. Такое мнение в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный.

Медведев во вторник обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Теннисисты встречались друг с другом второй раз, дважды сильнее был Медведев. В полуфинале россиянин, имеющий пятый номер посева на турнире, сыграет с победителем встречи между швейцарцем Роджером Федерером (3) и болгарином Григором Димитровым.

"Надо признать, что Даниилу изначально досталось хорошая сетка. Однако я не думал, что он сумеет обыграть Вавринку. Было видно, что Медведев уставший и играет на пределе, в итоге Даниил нас удивил уверенной победой, уже все начинают привыкать. Мы видим, что у него есть запас прочности, на протяжении долгого времени он выдает результат, который все привыкли видеть от Федерера, Надаля, Джоковича", - сказал Южный.

"Если в полуфинале Даниил сыграет с Федерером, то его сложно будет назвать фаворитом. Но Медведев уже готов к физическим и психологическим нагрузкам полуфинала такого турнира. Будем смотреть с интересом за матчем", - добавил бывший теннисист.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал серб Джокович.