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Отец Нурмагомедова считает, что Порье не продержится до четвертого раунда боя с его сыном

Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что Хабиб разучил две новые комбинации в стойке

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 4 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен победить американца Дастина Порье до четвертого раунда. Об этом ТАСС в среду заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

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"Он не должен дожить до четвертого раунда. Это первое. Второе - мы очень сильно прибавили в ударной технике", - сказал Нурмагомедов-старший.

Также собеседник агентства рассказал, что его сын разучил две новые комбинации в стойке. "Сто тренировочных дней, в каждом из которых было по пять с половиной часов работы. Сейчас есть две новые комбинации, вы увидите их в деле", - отметил специалист.

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби, он возглавит турнир UFC 242.

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