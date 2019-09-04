"Скольный" урок. Российские баскетболисты осложнили себе выход в плей-офф Кубка мира

В среду россияне проиграли аргентинцам, в составе которых одним из лучших был 39-летний форвард Луис Скола

ТАСС, 4 сентября. Сборная России уступила аргентинцам в заключительном матче предварительного группового этапа Кубка мира, теперь команде под руководством Сергея Базаревича необходимо одерживать две победы подряд, чтобы гарантированно выйти в плей-офф турнира. Игра завершилась со счетом 61:69. Поражение для россиян стало первым на Кубке мира, который проходит в Китае. Перед очной встречей команды уже обеспечили себе выход во второй групповой этап, однако проходной игра не была, она была важна в контексте дальнейшей борьбы за выход в плей-офф. Набранные в этом матче очки сохранятся и на следующем этапе. Теперь россияне и аргентинцы встретятся с двумя лучшими командами группы А - сборными Польши и Венесуэлы. Команды Аргентины и Польши имеют в своем активе по 6 очков после предварительного раунда, команды России и Венесуэлы - по 5. По этой причине российской сборной для гарантированного выхода в плей-офф необходимо будет побеждать в обоих встречах второго раунда. С командой Польши россияне сыграют 6 сентября, с венесуэльцами - 8 сентября. Провальный отрезок Российские баскетболисты удачно начали встречу с аргентинцами, не дав сопернику оторваться на первых минутах матча, они перевернули ход встречи и на первый перерыв ушли с небольшим преимуществом - 17:12. Но после возобновления встречи случился провал - первые минуты они ничего не могли противопоставить атакам соперника, который сумел набрать 15 очков кряду.

Этот игровой отрезок стал ключевым в матче. Большая заслуга в удачной игре аргентинцев принадлежит олимпийскому чемпиону 2004 года Луису Сколе. 39-летний форвард своими активными действиями потащил команду вперед, что заставило российскую сборную, которая по причине травм выступает на Кубке мира без ряда лидеров, на время выключиться из игры. "Что случилось? Потеряли мяч на ровном месте, - сказал Базаревич после матча. - Мы попробовали разных игроков, нашли [Андрея] Сопина, который более организованно играл. У нас слишком много баскетболистов не попали в игру, тяжело было выиграть, когда многие не попали. Надеюсь и верю, что попадут в следующих играх". Скола сейчас выступает за клуб "Шанхай Шаркс", так что Кубок мира для него фактически является домашним турниром. По итогам встречи на счету легенды мирового баскетбола 13 очков, восемь подборов, две результативные передачи и три персональных замечания. Лучше у аргентинцев действовал только разыгрывающий мадридского "Реала" Факундо Кампаццо, набравший 21 очко и отдавший семь результативных передач (оба показателя стали лучшими в матче). Российской команде после заключительного перерыва удалось подтянуться к южноамериканцам, в четвертой четверти разрыв даже достиг двух очков, однако большое число индивидуальных ошибок в итоге не позволило превзойти соперника. За матч российские баскетболисты совершили 21 потерю (аргентинцы - 13), плюс совсем не работали трехочковые броски - с дальней дистанции удалось реализовать только четыре попытки из 24 (16,7%). Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в разговоре с ТАСС отметил, что россияне потеряли концентрацию в матче с аргентинцами, но команда демонстрирует характер на турнире в Китае. "На турнире мы увидели, что у команды есть характер, что она бьется до конца. В матче с аргентинцами, к сожалению, потерпели поражение из-за потери концентрации. Обидно, потому что был реальный шанс победить", - сказал Кущенко. Работа над ошибками День знаний для сборной России наступил именно 4 сентября, а в качестве учителя выступил Скола. К матчу с поляками и венесуэльцами Базаревичу и его команде необходимо будет провести работу над ошибками.

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