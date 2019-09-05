УЕФА огласил имена еще 14 послов чемпионата Европы 2020 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена еще 14 послов чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

К 34 послам, которые были объявлены ранее, добавились чемпион мира 2014 года немец Мирослав Клозе, чемпион Европы 2008 года испанец Маркос Сенна, чемпионы Европы 2004 года греки Йоргос Карагунис и Теодорос Загоракис, серебряный призер ЧЕ-1996 чех Патрик Бергер, бронзовые призеры ЧЕ-1996 англичане Дэвид Симен и Пол Гаскойн, чемпионы Европы 1984 года французы Жан-Франсуа Домерг, Ален Жиресс, Жан Тигана и Луис Фернандес, чемпионы Европы 1996 года немцы Штеффен Фройнд, Кристиан Циге и Томас Хельмер.

В список 48 послов также, в частности, входят россиянин Андрей Аршавин, итальянец Алессандро Дель Пьеро, французы Юрий Джоркаефф, Тьерри Анри, Давид Трезеге, голландцы Патрик Клюйверт и Руд Гуллит, немцы Юрген Клинсманн и Лотар Маттеус.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.