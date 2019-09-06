Кадыров считает, что Кокорину и Мамаеву необходимо помочь вернуться к нормальной жизни

В пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла. Они выйдут из колонии 17 сентября.

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву необходимо помочь вернуться к нормальной жизни после выхода на свободу. Об этом он написал в Telegram.

"Случившееся должно послужить уроком для всех звезд и всего общества. Понять, что закон есть закон. Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни", - написал он.

Кадыров отметил, что продолжает считать приговор футболистам слишком строгим. "Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов и в один миг лишились всего этого. Можно было также подвергнуть большим штрафам, но не ломать все дело их жизни", - написал глава Чечни.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Тогда Кадыров заявлял о готовности трудоустроить в футбольный клуб "Ахмат" Кокорина и Мамаева после их выхода на свободу.