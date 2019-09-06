Российские баскетболисты потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка мира

ТАСС, 6 сентября. Мужская сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка мира, который проходит в Китае.

За матч до окончания групповой стадии сборные Аргентины и Польши набрали по 8 очков, вслед за ними идут команды России и Венесуэлы (по 6). За победу команды получают по два очка, за поражение по одному, таким образом, сборные России и Венесуэлы уже не смогут занять первое или второе место в квартете для попадания в плей-офф турнира. В следующем матче сборная России встретится с командой Венесуэлы, а поляки сыграют с аргентинцами, обе встречи пройдут 8 сентября. Команда, занявшая третье место в группе I, сыграет за 9-12 места Кубка мира, четвертое место - за 13-16 места.

Сборная России благодаря выходу во второй групповой раунд ранее обеспечила себе место в квалификационном турнире к Олимпиаде в Токио. Он пройдет с 6 по 12 июля 2020 года, там будут разыграны четыре путевки.

Сборная России в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году, заняв тогда седьмое место. Лучшим результатом российских баскетболистов на Кубках мира (прежнее название - чемпионат мира) является второе место (1994, 1998). Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), трижды завоевывала серебряные медали (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзовые (1963, 1970). Кубок мира завершится 15 сентября.