Колобков: Медведев неслучайно попал в элиту мирового тенниса

В ночь на субботу Медведев в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) победил болгарина Григора Димитрова со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Он стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема. Тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. В финале Открытого чемпионата США, который состоится 8 сентября (23:00 мск), 23-летний Медведев сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

"За полгода он очень сильно вырос, он и так был перспективным спортсменом, но сейчас ворвался в элиту мирового тенниса. Он попал туда неслучайно, надеюсь, что и дальше он будет демонстрировать такую же игру. Очень рад за него и за весь наш теннис, который получил такого спортсмена", - заявил Колобков.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.