Теннисная эпоха Медведева. Россиянин вышел в финал US Open

Спортсмены третий раз играли друг с другом в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь у Медведева две победы, у Димитрова - одна. Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге ATP, по итогам US Open он поднимется на четвертое место.

Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема, тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. Также он стал самым молодым финалистом Открытого чемпионата США с 2010 года, когда до финала дошел серб Новак Джокович. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. На нем выступят восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

"В первом сете плохо себя чувствовал, Григор [Димитров] был ближе к победе. По ходу стартовой партии мне казалось, что не смогу держать уровень, который предложил соперник. Потом получилось переломить игру и выйти в финал", - сказал россиянин.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поставил успех Медведева на один уровень с героическим поступком. В финале россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (24).

"Это уникальная победа, не важно, кто встретится с ним, но впервые со времен Марата Сафина российский игрок вышел в финал турнира серии Большого шлема. То, что сотворил сегодня Даниил, я ставлю на один уровень с героизмом. Медведев - знамя российского тенниса, он будет на первых ролях еще многие годы. Я счастлив, что жил в эпоху Кафельникова и Сафина и дождался, что мы живем в эпоху Медведева, он еще доставит нам много радости", - сказал Камельзон.

Уникальный интеллект

Соперником Медведева был Димитров, когда-то входивший в тройку лучших теннисистов планеты. Перед началом матча глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подчеркнул, что во время игры россиянин будет иметь над болгарским спортсменом небольшое преимущество, если справится с психологией. "Когда ты становишься кумиром, все похлопывают по плечу за уже сделанное, это отвлекает и сказывается на молодых. В таких ситуациях надо уметь абстрагироваться от журналистов, поклонников, от всего, как это в свое время прекрасно делал [Евгений] Кафельников", - сказал Тарпищев.