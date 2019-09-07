Теннисная эпоха Медведева. Россиянин вышел в финал US Open

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) обыграл болгарина Григора Димитрова и впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.
Спортсмены третий раз играли друг с другом в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь у Медведева две победы, у Димитрова - одна. Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге ATP, по итогам US Open он поднимется на четвертое место.
Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема, тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. Также он стал самым молодым финалистом Открытого чемпионата США с 2010 года, когда до финала дошел серб Новак Джокович. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. На нем выступят восемь лучших теннисистов по итогам сезона.
"В первом сете плохо себя чувствовал, Григор [Димитров] был ближе к победе. По ходу стартовой партии мне казалось, что не смогу держать уровень, который предложил соперник. Потом получилось переломить игру и выйти в финал", - сказал россиянин.
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поставил успех Медведева на один уровень с героическим поступком. В финале россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (24).
"Это уникальная победа, не важно, кто встретится с ним, но впервые со времен Марата Сафина российский игрок вышел в финал турнира серии Большого шлема. То, что сотворил сегодня Даниил, я ставлю на один уровень с героизмом. Медведев - знамя российского тенниса, он будет на первых ролях еще многие годы. Я счастлив, что жил в эпоху Кафельникова и Сафина и дождался, что мы живем в эпоху Медведева, он еще доставит нам много радости", - сказал Камельзон.
Уникальный интеллект
Соперником Медведева был Димитров, когда-то входивший в тройку лучших теннисистов планеты. Перед началом матча глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подчеркнул, что во время игры россиянин будет иметь над болгарским спортсменом небольшое преимущество, если справится с психологией. "Когда ты становишься кумиром, все похлопывают по плечу за уже сделанное, это отвлекает и сказывается на молодых. В таких ситуациях надо уметь абстрагироваться от журналистов, поклонников, от всего, как это в свое время прекрасно делал [Евгений] Кафельников", - сказал Тарпищев.
Также президент ФТР назвал победу Медведева над Димитровым гроссмейстерской. "Определяющим в этом матче оказался первый сет, который россиянин сумел закончить в свою пользу. Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом, смог, а голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа", - добавил специалист.
Солидарен с Тарпищевым был и Камельзон, вновь отметивший игровой интеллект Медведева. "Димитров на несколько лет старше и опытнее, он знает, что делать на корте, поэтому Григор сегодня вышел с определенным планом, втянул россиянина в длительное перебрасывание мяча, коротких розыгрышей почти не было. Поэтому Даниилу в первом сете было трудно, он себя неловко чувствовал, но на тай-брейке удача была на его стороне, сумел выдержать навязанную тактику. Медведев проявил русскую настойчивость, характер и свою харизму победителя, которая заложена в нем, добавив к этому игровой интеллект", - подчеркнул Камельзон.
Сам теннисист заявил, что не думает о будущем сопернике, а просто хочет насладиться игрой Надаля и Берреттини. 11 августа россиянин играл с Надалем в финале турнира в Торонто и уступил со счетом 3:6, 0:6. "Легко проиграл Рафаэлю [Надалю] в последний раз, если он выйдет, то постараюсь победить. Я просто рад быть в финале, сейчас посмотрю второй полуфинал, наслажусь игрой и буду готовиться к матчу с победителем", - сказал Медведев.
Финал состоится 8 сентября, начало - 23:00 мск. Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Действующим победителем турнира является Джокович.