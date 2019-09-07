Пятиборец Лифанов намерен бороться за медали в смешанной эстафете ЧМ

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Александр Лифанов, занявший в субботу 22-е место в личном турнире чемпионата мира по современному пятиборью, ставит перед собой задачу бороться за награды в воскресной смешанной эстафете, где будет выступать вместе с Гульназ Губайдуллиной. Об этом Лифанов сообщил ТАСС.

"Ставим перед собой задачу побороться за медали, - сказал Лифанов. - У меня остались силы на завтрашнюю эстафету. Главное - подойти эмоционально свежим к фехтованию и не повторить свою вчерашнюю ошибку, когда я фехтовал без эмоций и концентрации, хотя физически чувствовал себя хорошо. Пытался как-то взбодриться, но все равно очков много потерял, я даже не понимал, что со мной происходит".

"Завтра сделаю все, чтобы как следует подзарядиться перед фехтованием. Выпью литр кофе, может быть. Самое главное, найти в себе как можно больше эмоций на этот вид. Я хочу сам себе доказать, что могу заработать в этом виде много очков, а остальные виды сделаю на своем уровне", - продолжил спортсмен.

Лифанов считает, что если бы в финале в фехтовании показал присущие ему результаты, то вполне мог бы оказаться минимум в первой шестерке.

"Что касается "комбайна" (бег со стрельбой - прим. ТАСС), то я сегодня показал конкурентоспособные результаты. Повторюсь, если бы я фехтовал здесь так, как могу, то мне по силам было бороться за место даже в тройке лучших", - заключил спортсмен.

23-летний Лифанов завоевал олимпийскую лицензию в начале августа на чемпионате Европы в Великобритании.