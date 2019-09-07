Регбист Остроушко: сборная России покажет другую игру на КМ, чем в матче с "Коннахтом"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Игрок сборной России по регби Владимир Остроушко уверен, что команда покажет другую игру на Кубке мира по сравнению с товарищеским матчем с ирландским клубом "Коннахт". Об этом спортсмен рассказал журналистам в субботу.

Сборная России по регби проиграла со счетом 14:42 в субботу клубу "Коннахт" в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Этот матч стал последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира, который пройдет в Японии 20 сентября по 2 ноября.

"Мы настраивались максимально, мотивация на матч была очень высокая. Обидно проигрывать, тем более дома и на такой арене при такой поддержке, даже не ожидали, что столько людей придет поддержать нас. Но самые ответственные игры у нас впереди, это лишь подготовка, хотя проигрывать все равно обидно. Думаю, на Кубке мира мы покажем совсем другую игру, сделаем работу над ошибками", - сказал Остроушко.

"Можно занести в актив первый тайм, мы выполнили почти всю основную установку тренерского штаба, но подустали и пошли ошибки, кроме того, было сделано много замен ключевых игроков. Не справились с физической нагрузкой чуть-чуть, поэтому и "просели" в концовке матча", - добавил спортсмен.

Ранее российская команда провела товарищеские встречи со сборной Италии, командой клубов российской премьер-лиги и английским клубом "Джерси Рэдс".

"Может быть, при подготовке к Кубку мира не хватило нам немного матчей с командами первого эшелона, но ничего, это тоже урок для нас. Мы уже показывали в конце того года хорошую игру в тестовом матче с японцами, надеюсь повторить ту же игру, но только с другим результатом - со знаком плюс, - сказал Остроушко. - Опыт участия в Кубке мира 2011 года помогает мне. Это самое грандиозное событие в мире регби для любого игрока, мы туда попали и приложим максимум усилий, выложимся на все 100 процентов".