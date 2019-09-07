Тренер сборной России по регби: команде нужно адаптироваться к быстрому ритму игры на КМ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российским регбистам нужно адаптироваться к быстрому темпу игры, потому что именно такой ритм будет в матчах на Кубке мира в Японии. Такое мнение журналистам высказал в субботу главный тренер сборной России Лин Джонс.

Сборная России по регби проиграла со счетом 14:42 ирландскому клубу "Коннахт" в товарищеском матче в субботу. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Этот матч стал последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира.

"Мы довольны тем, как играли сегодня. После того, как мы потеряли преимущество в первой половине, а также лишились из-за травм двух наших регбистов, нам было очень сложно сохранить организованную игру. Это была очень быстрая игра, мы должны адаптироваться к такому ритму, ведь так же будет в Японии. Но было много аспектов, которые понравились в нашей игре, кроме того, мы хорошо сработали индивидуально", - сказал Джонс.

"Ребята показывали быструю игру против профессионального клуба, это нелегко. Игроки отдали все силы. Сегодня была физическая и психологическая проверка для наших игроков", - добавил специалист.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии.

"У нас будет пять игр в сентябре и октябре. Сегодня была первая, следующая будет против Японии (20 сентября - прим. ТАСС). Мы развиваем нашу игру в правильном направлении", - подчеркнул Джонс.