Глава UFC: реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором пока невозможен

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Повторному поединку между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором пока нет места в календаре организации. Такое мнение ТАСС высказал президент UFC Дэйна Уайт.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. В своем последнем бою Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде. Для россиянина эта была первая защита титула чемпиона UFC в легком весе.

"Макгрегор - Хабиб на реванше? Даже не знаю. Конор-то всегда хочет этот бой. Но пока этому бою просто нет места", - сказал Уайт.

31-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед (18 - досрочно), ни одного поражения.