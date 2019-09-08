Черчесов: сборная России по футболу постарается подойти свежей к матчу с казахстанцами

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты постараются подойти к матчу отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана свежими. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Казахстанцы качественно сыграли с киприотами (1:1). Ничего не меняется, есть турнирная стратегия, к которой нужно правильно подойти, - сказал Черчесов. - Нужно готовиться и настраиваться на матч отборочного цикла, ни больше ни меньше. Казахстан отличается тем, что это собранная команда, у них каждую игру бывают перестановки, мы их знаем, изучаем, мы играем против команды, а не отдельных футболистов".

"Цифры скоростной работы сопоставимы с играми с командами Бельгии и Казахстана, но не сопоставимы с тем, что было на чемпионате мира, потому что тогда была месячная подготовка. Задача для нас простая - у нас есть матч, на какие-то вещи обратим внимание, чтобы завтра команда была свежей и бегущей", - добавил тренер.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.