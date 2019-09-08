Черчесов: вратарь сборной РФ по футболу Гилерме сыграл с шотландцами на высоком уровне

6 сентября сборная России в гостях обыграла команду Шотландии со счетом 2:1. Хозяева поля открыли счет в матче на 11-й минуте встречи после того, как мяч отскочил от рук Гилерме.

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Голкипер сборной России по футболу Маринато Гилерме сыграл на высочайшем уровне в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против шотландцев, несмотря на пропущенный гол. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"По Гилерме могу сказать следующее - абсолютно все равно, что случается нас поле, самое главное - что после. После того гола я не видел у наших игроков растерянности, все шло своим чередом, это футбол, важно знать, что после. Многие теряются, а Гиля сыграл на топ-уровне, для меня это важнее", - заявил Черчесов.

Следующий матч сборная России проведет в Калининграде против команды Казахстана. Игра пройдет 9 сентября, начало - 21:45 мск.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.