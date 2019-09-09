Голодец: Медведев на равных сражался с Надалем в финале US Open

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США (US Open) на равных играл против испанца Рафаэля Надаля. Такое мнение высказала вице-премьер РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, комментарий которой ТАСС предоставила ее пресс-служба.

Медведев, который был посеян на турнире под пятым номером, в финале проиграл Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Россиянин после двух проигранных сетов переломил ход матча и довел дело до решающей партии.

"Поздравляю Даниила Медведева с успешным выступлением на US Open, - сказала Голодец. - Медведев продемонстрировал игру высокого уровня и порадовал всех болельщиков выходом в финал, где на равных и до последнего сражался с сильнейшим соперником. Это был достойный и захватывающий поединок. Сегодня в российском теннисе появилась целая плеяда новых молодых и талантливых спортсменов, и я уверена, что впереди нас ждут новые победы".

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев - $1,9 млн.