"Металлург" уступил "Автомобилисту" по буллитам в первом матче после возвращения Воробьева

ТАСС, 9 сентября. Магнитогорский "Металлург" в серии буллитов проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 2:3 в гостях в первом матче после возвращения Ильи Воробьева на пост главного тренера. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла в Екатеринбурге.

В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Артем Гареев (5-я минута) и Алексей Василевский (35), у "Металлурга" отличились Деннис Расмуссен (1) и Денис Паршин (22). Победный буллит на счету Найджела Доуса. Игрок "Автомобилиста" Брукс Мэйсек, сделавший результативный пас в эпизоде со второй заброшенной шайбой, набрал очки в четвертом матче подряд (три шайбы + три передачи). Игроки "Металлурга" Иван Верещагин и Алексей Береглазов провели свои 250-е матчи в регулярных чемпионатах КХЛ.

Воробьев возглавлял клуб с 2015 по 2017 год, под его руководством "Металлург" одержал победу в Кубке Гагарина в 2016 году, в сезоне-2016/17 дошел до финала, где проиграл петербургскому СКА. Воробьев был назначен на пост главного тренера "Металлурга" 6 сентября, на котором сменил Йозефа Яндача.

В турнирной таблице "Автомобилист", одержавший четвертую победу подряд и еще не потерпевший ни одного поражения в нынешнем сезоне, занимает первое место в Восточной конференции, имея восемь очков после четырех встреч (две победы в основное время, одна - в овертайме и одна - по буллитам). "Металлург" расположился на 10-м месте, имея в активе три очка после четыре встреч, магнитогорцы потерпели третье поражение.

Ранее в понедельник пекинская команда "Куньлунь" дома уступила "Барысу" из Нур-Султана со счетом 2:3.

В среду "Металлург" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком", в четверг "Автомобилист" на выезде сыграет с уфимским клубом "Салават Юлаев".