Дзюба: российские футболисты вырабатывают у себя менталитет победителей

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России вырабатывают у себя менталитет победителей благодаря таким матчам, как встреча против сборной Казахстана. Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" высказал нападающий россиян Артем Дзюба.

Сборная России обыграла команду Казахстана со счетом 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Единственный мяч защитник россиян Марио Фернандес забил на 89-й минуте.

"Мы не сгибаемся, вырабатываем менталитет победителей. Позже будем анализировать ошибки, но мы сильны именно командной игрой. Во втором тайме смогли перестроиться и забить", - сказал Дзюба.

Подопечные Станислава Черчесова продолжают идти на втором месте в отборочной группе I, набрав 15 очков. Лидирует сборная Бельгии, имеющая в своем активе 18 очков. На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.