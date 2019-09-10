{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

Первое место продолжает занимать американец Джон Джонс
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 сентября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую строчку в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

На эту тему
Жара в Абу-Даби. Нурмагомедов защитил титул UFC

7 сентября Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Позднее Нурмагомедов заявил, что хотел бы видеть себя на первой строчке рейтинга организации.

Первое место продолжает занимать обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс, на третьей строчке расположился чемпион в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях американец Генри Сехудо.

Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.

Теги
ММА
КХЛ
Знарок: хоккеисты "Спартака" показали хорошую командную игру в матче с "Авангардом"
Московский клуб уступил в овертайме со счетом 2:3
Читать полностью