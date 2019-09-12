Следующим соперником Нурмагомедова может стать Сен-Пьер

ТАСС, 12 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов может провести следующий поединок против канадца Жоржа Сен-Пьера. Об этом сообщил агент чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Али Абдель-Азиз, комментарий которого приводит портал BarDown .

"Насколько я знаю, следующим соперником Нурмагомедова будет Сен-Пьер, - сказал Абдель-Азиз. - Фергюсон не получит то, чего он хочет. Мы хотим добиться того, что хочет Нурмагомедов, и если он позвонит мне и скажет, что желает провести бой с Сен-Пьером, то так и будет".

"Слова Макгрегора о желании провести реванш с Нурмагомедовым не имеют особого значения", - добавил Абдель-Азиз.

30-летний Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг) 7 сентября, победив американца Дастина Порье. Он завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

38-летний Сен-Пьер провел 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (14 досрочно) и потерпел два поражения. Он дважды завоевывал пояс организации в полусреднем весе. 4 ноября прошлого года канадец дебютировал в средней весовой категории и в первом же поединке победил удушающим приемом британца Майкла Биспинга, завоевав титул чемпиона UFC. Однако спустя два месяца Сен-Пьер освободил титул, так как не мог проводить обязательную защиту из-за проблем со здоровьем, а в феврале 2019 года объявил о завершении карьеры.