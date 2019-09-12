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КХЛ

Лучший снайпер ХК "Спартак" Талалуев отметил, что чувствует доверие с приходом Знарка

21-летний Илья Талалуев в пяти матчах текущего чемпионата КХЛ забросил три шайбы
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лучший снайпер московского "Спартака" текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Илья Талалуев отметил, что чувствует доверие тренерского штаба с приходом в команду Олега Знарка. Об этом Талалуев рассказал ТАСС.

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21-летний Талалуев в пяти матчах забросил три шайбы. В прошлом сезоне форвард забросил три шайбы за 27 игр регулярного чемпионата КХЛ. В межсезонье "Спартак" возглавил Знарок.

"Во втором звене ощущаю себя нормально. Чувствую доверие с приходом Олега Валерьевича [Знарка], пытаюсь его оправдать. Тренеры много мне подсказывают, доверяют, буду стараться, прибавлять, оправдывать дальше", - отметил Талалуев.

В четверг Талалуев стал автором победной шайбы в матче с рижским "Динамо" (5:1). "Я себя не чувствую героем матча, считаю, что сегодня лучший игрок - Паша Хомченко (вратарь "Спартака" - прим. ТАСС). Я просто выехал и подставил клюшку, видел, что Гончаров бросает и переправил шайбу в ворота. От тренеров идет установка закрывать обзор вратарю, переправлять, на тренировках это отрабатываем", - рассказал Талалуев.

"Мы хорошо настроились на матч, стали играть хладнокровнее, чем в прошлых играх и выиграли. После пропущенной шайбы просто вышли и играли дальше, никакой паники не было", - заключил форвард.

"Спартак" занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав семь очков в шести встречах. 14 сентября красно-белые примут "Сочи".

Теги
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