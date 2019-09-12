"Очаровательная атмосфера". В Челябинске стартовал юниорский Гран-при по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Четвертый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 стартовал в четверг в Челябинске. Соревнования проходят на ледовой арене "Трактор".

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В это трудно поверить, но для России такие соревнования в диковинку. Да, в Москве ежегодно проходит этап взрослого Гран-при, однако Международный союз конькобежцев (ISU) долгое время не баловал российского зрителя юниорскими турнирами. Последние несколько лет талантливые фигуристы появляются в России как грибы после дождя, однако местная публика не имела возможности наблюдать за их становлением на международной арене, превращением в настоящих звезд. Впервые ISU привез в Россию юниорский этап в 2016 году. Тогда соревнования принимал Саранск, и российские спортсмены устроили на домашнем льду настоящее шоу, забрав все золотые медали. После этого наступило трехлетнее затишье. И в этом году оно наконец завершилось. Кажется, в эти дни фигурному катанию в Челябинске посвящено все. По прибытии в город корреспондент ТАСС сразу же обратил внимание на рекламу в аэропорту. Центральное место отдано постеру этапа юниорского Гран-при, и пройти мимо, не заметив его, попросту нет никакой возможности, и это не считая более мелких опознавательных знаков, коих также в избытке. Прилетев в Челябинск, вы сразу понимаете, куда должны отправиться в первую очередь. Даже таксисты в курсе "А вы к нам не на фигурное катание?" - интересуются таксисты на выходе из аэропорта. Удивительная осведомленность, ведь речь идет про состязания совсем юных спортсменов, подавляющее большинство из которых далеки от статуса суперзвезд.

"Вы как раз вовремя, сегодня же соревнования начинаются", - говорит водитель. Владение информацией о том, что происходит в твоем городе, в целом можно считать нормой, но знать календарь турнира - это уже что-то из области фантастики. По дороге из аэропорта корреспондент ТАСС насчитал еще порядка 10 билбордов, баннеров на остановках общественного транспорта и плакатов на автобусах. На большинстве из них изображена Александра Трусова - двукратная чемпионка мира среди юниоров, которая с этого сезона переходит во взрослое катание. Из-за такой несостыковки некоторые болельщики отпускали язвительные комментарии в соцсетях, дескать, не знаете матчасти. Впрочем, это не совсем так. Организаторы соревнований сообщили ТАСС, что это вовсе не ошибка. Всю наружную рекламу согласовывает и утверждает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), так что выбор был осознанным. И это решение на самом деле логично, ведь Александра долгое время была символом юниорского женского одиночного катания, да и на данный момент она не провела ни одного старта во взрослом. Аншлаг обеспечен Так или иначе, зритель заинтересовался, но это слово вряд ли способно передать, насколько высок оказался ажиотаж. За день до старта турнира организаторы сообщили ТАСС, что на все дни этапа продано порядка 80% билетов, а на церемонию открытия (12 сентября) и произвольные программы у девушек и танцевальных дуэтов (14 сентября) уже практически не осталось свободных мест.

И в первый же день в правдивости этих сведений не осталось сомнений. Турнир начался в четверг утром, открывали соревнования танцоры с ритм-танцами. Не самая яркая вывеска даже для взрослого чемпионата мира, что говорить про юниорский этап Гран-при. Как бы не так. На первой же разминке арена оказалась заполнена примерно на треть. Публика горячо встречала фигуристов, которые, кажется, даже немного растерялись от такой поддержки. Позднее в беседе с журналистами они с неподдельной искренностью благодарили зрителей, а также организаторов турнира, создавших блестящие условия как для болельщиков, так и для спортсменов. "Поддержка зрителей помогла, всегда в Челябинске отмечаю зрительскую поддержку, потому что три года назад (на первенстве России среди юниоров 2016 года - прим. ТАСС) было все битком, негде было сесть после выступления, это очень кайфово, - сказал танцор Даниил Карпов, представивший в четверг ритм-танец с Тамарой Жуковой. - Я люблю выступать при зрителях, чем больше их, тем лучше. Обычно на Гран-при в других странах пустые трибуны, а здесь все отлично. Думаю, Челябинск уже любит фигурное катание". "Вообще вся атмосфера была прекрасной, просто очаровательной, - вторит Карпову Валерий Колесов, выступающий в парном катании с Ксенией Ахантьевой, ребята показывали свои короткие программы сразу после танцоров. - После каждого элемента чувствовали, как зал взрывается". Все лучшее - зрителям Работу организаторов следует выделить особо, ведь у зрителей, пришедших на арену, не было ни единого шанса заскучать. На территории комплекса функционирует обширная развлекательная площадка, а в магазинчиках представлен широкий выбор сувениров - от значков и магнитов до мягких игрушек в виде маскота турнира - пингвина. Также на арене работают аниматоры, что немаловажно, учитывая то, как много жителей и гостей Челябинска приходят на турнир вместе с детьми. На трибунах царит теплая, семейная атмосфера, и в этом большая заслуга оргкомитета.