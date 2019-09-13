Уфа примет юношеский чемпионат мира по борьбе 2021 года

Ранее Красноярск был выбран местом проведения чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года. Россия впервые примет чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Юношеский чемпионат мира по борьбе 2021 года пройдет в Уфе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира по борьбе 2022 года пройдет в Красноярске

"Юношеский чемпионат мира пройдет в Уфе, презентация заявки прошла блестяще. Были показаны все аспекты - от экономического и социального развития до уникальных природных возможностей. Красной нитью презентации стало увлечение борьбой [избранного главы Республики Башкортостан] Радия Фаритовича Хабирова", - сказал Мамиашвили.

"В Уфе заложен серьезный дом для борцов, примерно на 18 ковров, имеющий очень серьезные перспективы. Старт проекту дан под патронатом главы Республики Башкортостан. Они сделали мощнейшую презентацию. В ближайшей перспективе объекту будет придан международный статус, и эта академия станет одним из центров развития мировой борьбы", - добавил собеседник агентства.

В августе в Уфе начато строительство центра спортивной борьбы, которое планируется сдать к 2021 году. Его площадь составит порядка 29 тыс. кв. м, комплекс будет включать в себя универсальный спортивно-концертный зал на 3400 зрителей, 19 борцовских ковров, детско-юношескую спортивную школу, гостиницу, конференц-зал, медико-восстановительный центр. В центре планируется развивать греко-римскую борьбу, вольную борьбу, самбо, дзюдо и национальную борьбу "куреш".