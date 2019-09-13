Даниелян заявил, что второе место на Гран-при в Челябинске мотивирует работать над собой

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Второе место на этапе юниорского Гран-при в Челябинске даст российскому фигуристу Артуру Даниеляну дополнительную мотивацию работать над собой. Об этом спортсмен рассказал в пятницу журналистам.

Юноши представили произвольные программы в пятницу. Даниелян, который лидировал после короткого проката, отказался от исполнения четверных прыжков в произвольном и с суммарным результатом 221,93 балла занял второе место.

"Я считаю, что второе место не огорчение, потому что я третий сезон выступаю на юниорских Гран-при и это моя первая медаль, - сказал 15-летний фигурист. - В целом прокаты удались не очень плохо, и я считаю, что в короткой программе выполнил свою работу, а над произвольной будем дальше работать".

"Думаю, просто в эмоциональном плане я отдался вчера, но сегодня пытался себя зарядить, чтобы тоже сделать хороший прокат, - добавил Даниелян. - Может, сил не хватило, но я боролся до конца, я почувствовал это. Надо было не сдавать, а наоборот, набирать обороты под конец, чтобы получить хорошие баллы за технику и по второй оценке (компоненты - прим. ТАСС)".

Фигурист рассказал, почему не стал делать четверные прыжки в произвольной программе. Также он отметил, что будет делать их в дальнейшем по ходу сезона. "Мы решили сделать упор на чистое катание, поэтому решили отказаться именно на этом старте от четверного, - сказал он. - Риск падения не такой большой, как в начале сезона, сейчас он [прыжок] более-менее стабилизировался".

Также Даниелян поделился впечатлениями от выступления в Челябинске. "Мне было очень приятно тут выступать, публика очень хорошо поддерживала, организация тоже впечатлила, - отметил он. - Ну и второе место повлияет - я буду с еще большим желанием работать, чтобы добиваться побед".

Яблоков нацелен на Олимпиаду

Третье место на этапе Гран-при в Челябинске занял 15-летний Илья Яблоков (207,68). После проката произвольной программы спортсмен признался, что его цель - победа на Олимпийских играх.

"А что радоваться? Радоваться надо, когда выиграешь Олимпийские игры, - сказал он. - А эти старты подводят к той вершине, к которой я иду, буду стараться и стремиться к этому, это очень большой объем работы".

Фигурист рассказал о планах на четверные прыжки. "Конечно, задумывал четверные, на раскатке я вошел в два четверных тулупа, - сказал он. - Один из них был хороший, второй - с помаркой, буду стараться вставлять в программы в ближайшем будущем".