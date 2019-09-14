Гол Крыховяка принес "Локомотиву" победу над "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "Сочи" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 20-й минуте забил польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Для него этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата страны, он является лучшим бомбардиром команды. Лучшим игроком матча признали полузащитника "Локомотива" Жоау Мариу.
В начале первого тайма повреждение получил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, он был заменен на португальского форварда Эдера. В матче предыдущего тура с "Ростовом" из-за травмы не смог закончить матч его брат Алексей, он выбыл на три недели и был вынужден пропустить матчи сборной России против команд Шотландии и Казахстана. Во втором тайме также из-за травмы был вынужден покинуть поле немецкий защитник железнодорожников Бенедикт Хёведес, вместо него вышел бразилец Мурило.
Эта победа стала 300-й для главного тренера "Локомотива" Юрия Семина в чемпионатах России. По ходу этого сезона он достиг отметки в 600 матчей в качестве главного тренера в первенствах страны.
"Локомотив" в турнирной таблице занимает четвертое место, набрав 17 очков, "Сочи" с 6 очками идет 14-м.
В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Сочи" также на выезде встретится с московским "Динамо", оба матча пройдут 22 сентября. Кроме того, "Локомотив" 18 сентября в гостях проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|6
|2
|1
|13-4
|20
|2
|Ростов
|8
|5
|2
|1
|14-11
|17
|3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|15-7
|17
|4
|Локомотив
|9
|5
|2
|2
|14-8
|17
|5
|ЦСКА
|8
|5
|1
|2
|10-6
|16
|6
|Спартак
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|7
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|8
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|9
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|10
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|5-8
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Ахмат
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|13
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|10-11
|7
|14
|Сочи
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|15
|Оренбург
|8
|1
|2
|5
|9-14
|5
|16
|Тамбов
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5