Гол Крыховяка принес "Локомотиву" победу над "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "Сочи" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 20-й минуте забил польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Для него этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата страны, он является лучшим бомбардиром команды. Лучшим игроком матча признали полузащитника "Локомотива" Жоау Мариу.

В начале первого тайма повреждение получил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, он был заменен на португальского форварда Эдера. В матче предыдущего тура с "Ростовом" из-за травмы не смог закончить матч его брат Алексей, он выбыл на три недели и был вынужден пропустить матчи сборной России против команд Шотландии и Казахстана. Во втором тайме также из-за травмы был вынужден покинуть поле немецкий защитник железнодорожников Бенедикт Хёведес, вместо него вышел бразилец Мурило.

Эта победа стала 300-й для главного тренера "Локомотива" Юрия Семина в чемпионатах России. По ходу этого сезона он достиг отметки в 600 матчей в качестве главного тренера в первенствах страны.

"Локомотив" в турнирной таблице занимает четвертое место, набрав 17 очков, "Сочи" с 6 очками идет 14-м.

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Сочи" также на выезде встретится с московским "Динамо", оба матча пройдут 22 сентября. Кроме того, "Локомотив" 18 сентября в гостях проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера".