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Футбол в России

Гол Крыховяка принес "Локомотиву" победу над "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Железнодорожники победили в гостях со счетом 1:0
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Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "Сочи" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу.

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Мяч на 20-й минуте забил польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Для него этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата страны, он является лучшим бомбардиром команды. Лучшим игроком матча признали полузащитника "Локомотива" Жоау Мариу.

В начале первого тайма повреждение получил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, он был заменен на португальского форварда Эдера. В матче предыдущего тура с "Ростовом" из-за травмы не смог закончить матч его брат Алексей, он выбыл на три недели и был вынужден пропустить матчи сборной России против команд Шотландии и Казахстана. Во втором тайме также из-за травмы был вынужден покинуть поле немецкий защитник железнодорожников Бенедикт Хёведес, вместо него вышел бразилец Мурило.

Эта победа стала 300-й для главного тренера "Локомотива" Юрия Семина в чемпионатах России. По ходу этого сезона он достиг отметки в 600 матчей в качестве главного тренера в первенствах страны.

"Локомотив" в турнирной таблице занимает четвертое место, набрав 17 очков, "Сочи" с 6 очками идет 14-м.

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Сочи" также на выезде встретится с московским "Динамо", оба матча пройдут 22 сентября. Кроме того, "Локомотив" 18 сентября в гостях проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит962113-420
2Ростов852114-1117
3Краснодар852115-717
4Локомотив952214-817
5ЦСКА851210-616
6Спартак942311-1014
7Арсенал941412-1313
8Урал941416-1913
9Уфа831410-1010
10Рубин83145-810
11Динамо82336-69
12Ахмат82245-128
13Крылья Советов821510-117
14Сочи91355-116
15Оренбург81259-145
16Тамбов81257-125

 

Теги
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