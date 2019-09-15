Шорт-трекист Виктор Ан заявил, что рад вернуть ощущения от побед

КОЛОМНА /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Шестикратному олимпийскому чемпиону по шорт-треку Виктору Ану было важно победить на открытом Кубке Союза конькобежцев России после паузы в карьере. Об этом Ан заявил журналистам.

Ан стал победителем на дистанции 1000 м. Второе место занял бельгиец Стейн Десмет, бронза досталась россиянину Сергею Милованову.

"Это моя первая личная дистанция за полтора года, поэтому мне было тяжело, хотя после первого раунда стало полегче. В ближайших планах - отборочные старты сборной России в сентябре, как будет дальше, посмотрю, но Олимпийские игры еще слишком далеко, чтобы строить на них планы. Я получил удовольствие от сегодняшней победы. Первое место - это хорошо, но мне важно было вернуть свои ощущения на льду", - заявил Ан.

"Самочувствие после этого турнира будет только улучшаться. На отборе в сборную побегу все дистанции. Мне понравились организация этого турнира и качество льда", - добавил он.

В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды - чемпионом мира и восемь раз - чемпионом Европы.