Главный тренер "Уфы" Евсеев остался доволен ничьей в матче с "Динамо"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев остался доволен ничьей в матче девятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

В понедельник "Уфа" на выезде сыграла вничью с "Динамо" со счетом 0:0.

"Результатом доволен, сыграли вничью, одно очко в копилку, - сказал Евсеев. - У "Динамо" были моменты во втором тайме, у нас были ошибки и обрезы, соперник мог наказать нас за это".

В турнирной таблице "Уфа" занимает девятое место, набрав 11 очков, "Динамо" с 10 очками идет 11-м. В следующем туре "Динамо" примет "Сочи" 22 сентября, "Уфа" дома сыграет с московским "Спартаком" 20 сентября.