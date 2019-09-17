Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Баку.

21-летняя россиянка показала результат 23,500 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (23,050 балла), третье - израильтянка Линой Ашрам (22,400).

Ранее во вторник россиянка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем, Ашрам стала второй, Дина Аверина - третьей.

Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира, также на ее счету две серебряные награды мировых первенств и одна бронзовая. Кроме того, Аверина шесть раз побеждала на чемпионатах Европы, трижды становилась серебряным призером турнира. Она завоевала три золотые медали, а также серебряную и бронзовую награды на Европейских играх в Минске.

Арина Аверина является трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе три серебряные и три бронзовые медали. На чемпионатах Европы россиянка выиграла семь золотых медалей.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.