Гимнастка Арина Аверина после ЧМ в Баку займется лечением травмированной ноги

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении с мячом россиянка Арина Аверина после окончания сезона займется серьезным лечением травмированной левой ноги. Об этом Арина Аверина сообщила журналистам.

21-летняя россиянка показала результат 23,050 балла. Первое место заняла ее сестра Дина Аверина (23,500 балла), третье - израильтянка Линой Ашрам (22,400). Дина очень долго ждала возможности выйти на ковер по причине того, что судьи в течение пяти минут не могли поставить оценку Арине, выступавшей в финале предпоследней.

"Когда я ждала свою оценку, то больше волновалась за сестру, чем за то, сколько судьи мне поставят", - призналась Арина, вышедшая на ковер с многочисленными пластырями на левой ноге.

"Выступала с затейпированной ногой из-за травмы. После турнира буду решать эту проблему и потом стану как новенькая", - сказала спортсменка.

Арина Аверина - трехкратная чемпионка мира. В ее активе также две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.