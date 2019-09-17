Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Во вторник петербургский "Зенит", выступающий в группе G, сыграл вничью с французским "Лионом" (1:1), в этой же группе португальская "Бенфика" проиграла немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2. От России в Лиге чемпионов также выступает московский "Локомотив", в Лиге Европы - ЦСКА и "Краснодар". Помимо "Бенфики", Португалию в еврокубках представляют "Порту", "Спортинг", "Брага" и "Витория". Все они выступают в Лиге Европы.

ТАСС, 18 сентября. Россия смогла увеличить отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 42,883 балла, Португалии - 42,049 балла. Теперь отставание Португалии от России составляет 0,8 балла или четыре зачетных очка (ранее - 0,7 балла). В случае проигрыша "Локомотива" немецкому "Байеру" в среду, поражений ЦСКА и "Краснодара" от болгарского "Лудогорца" и швейцарского "Базеля" соответственно в Лиге Европы в четверг, а также победы двух клубов и ничьи одной команды из Португалии в матчах первого тура Лиги Европы Португалия обгонит Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее еврокубковую кампанию завершил тульский "Арсенал", который по сумме двух встреч уступил азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Московский "Спартак" выбыл из борьбы на стадии плей-офф квалификации второго по значимости еврокубкового турнира, проиграв в двух матчах "Браге" (0:1, 1:2).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.