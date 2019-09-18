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Футбол в России

Широков: бывший футболист "Зенита" Риксен был неуступчивым бойцом на поле

Спортсмен скончался в среду в возрасте 43 лет
Роман Широков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Роман Широков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник футбольного клуба "Зенита" голландец Фернандо Риксен был неуступчивым игроком на поле, а в быту - хорошим и отзывчивым человеком. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" Роман Широков.

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Риксен скончался в возрасте 43 лет в среду утром в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию. В 2013 году ему поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет.

"Хороший и отзывчивый парень, неуступчивый боец на поле", - сказал Широков, игравший за "Зенит" в 2008-2014 годах.

Риксен выступал за санкт-петербургский клуб с 2006 по 2009 год. В составе "Зенита" он стал чемпионом России (2007) и обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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