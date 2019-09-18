Тренер молодежки ФК "Локомотив" сравнил волевую ничью в игре с "Байером" с победой

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 18 сентября. /ТАСС/. Волевая ничья в матче первого тура Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для российского "Локомотива" в игре с немецким "Байером" сопоставима победе. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер молодежной команды москвичей Максим Мишаткин.

"Локомотив" в Леверкузене сыграл вничью с "Байером" - 2:2. Российская команда ушла от поражения, уступая к 15-й минуте первого тайма со счетом 0:2.

"Мы сами себе два мяча забили, - сказал Мишаткин. - При том, как мы играли, мы ни в одной игре не имели столько голевых моментов. Нам просто надо было забить. То, что мы показали - это победа".

"Доволен тем, как строилась игра, но есть то, что мы должны улучшить. Те голевые моменты, которые у нас были, надо было забивать. Они были стопроцентные", - подчеркнул специалист.

Мишаткин не стал оценивать перспективы команды в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. "Перспектива у нас такая - мы должны готовить игроков для больших стадионов. Если они будут расти и от игры к игре, улучшать свои действия, реализовывать то, что мы имели в данной игре, то мы должны получить игроков совсем другого уровня", - добавил он.

Вечером в среду основной состав "Локомотива" на "Бай-Арене" проведет матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера". Начало игры - 22:00 мск.