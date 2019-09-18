Мещеряков: "Локомотив" доказал, что команду рано списывать со счетов в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Победа над немецким "Байером" доказала, что московский "Локомотив" не следовало заранее списывать со счетов в Лиге чемпионов. Таким мнением с ТАСС поделился председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

В среду "Локомотив" одержал гостевую победу над "Байером" со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Сделан первый шаг, мы уже набрали столько же очков, сколько и в прошлом году (на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19 "Локомотив" с одной победой в шести играх занял последнее место - прим. ТАСС). Команда набралась опыта. Сегодня все футболисты играли самоотверженно, хотел бы сказать спасибо игрокам и тренерскому штабу за то, что так подготовились. Была видна нацеленность на игру, победу и борьбу", - сказал Мещеряков.

"Сегодня на поле была команда, будем готовиться к следующему матчу. Нас еще рано списывать", - добавил он.

В параллельном матче группы D испанский "Атлетико" сыграл с итальянским "Ювентусом" вничью со счетом 2:2. Во втором туре 1 октября "Локомотив" примет "Атлетико".