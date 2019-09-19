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Кубок мира по регби

Артемьев: российские регбисты надеются на поддержку японских болельщиков

В стартовом матче Кубка мира россияне сыграют с хозяевами турнира

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Капитан сборной России по регби Василий Артемьев заявил, что национальная команда надеется получить поддержку со стороны японских болельщиков на Кубке мира, который проходит в Японии. Комментарий игрока приводит пресс-служба турнира.

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Российские регбисты откроют турнир матчем против хозяев Кубка мира - сборной Японии. Игра пройдет в Токио 20 сентября, начало - 13:45 мск.

"У нас не так много внимания в России, и мы редко получаем возможность встречаться с командами высокого уровня, поэтому мы с нетерпением ждем возможности сыграть очень интенсивно - так, как мы обычно не играем. Мы с нетерпением ожидаем встречи с командой, которая очень мотивирована, и надеемся получить поддержку японских болельщиков", - сказал Артемьев.

Россияне выступят в группе А вместе с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные. Кубок мира завершится 2 ноября.

Команда России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.

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