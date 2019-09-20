Холодный душ в Разграде. ЦСКА стартовал в футбольной ЛЕ с разгрома от "Лудогорца"

РАЗГРАД /Болгария/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб ЦСКА в первом туре группового турнира Лиги Европы потерпел разгромное поражение от болгарского "Лудогорца". Встреча, прошедшая на "Лудогорец-Арене", завершилась со счетом 1:5.

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На гол защитника ЦСКА Игоря Дивеева (11-я минута) "Лудогорец" ответил мячами Вандерсона (48), Йоди Лукоки (50) и хет-триком Клаудиу Кешеру (52, 69, 73 - с пенальти). Для 19-летнего футболиста москвичей, перешедшего из "Уфы" в феврале 2019 года, этот гол стал первым в профессиональной карьере. ЦСКА не проигрывал со счетом 1:5 в еврокубках с 17 сентября 2014 года, тогда армейцы на выезде уступили итальянской "Роме" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Самое крупное поражение в истории выступлений на международной арене москвичи потерпели от французского "Марселя" 17 марта 1993 года. Встреча во Франции в рамках группового раунда Лиги чемпионов завершилась со счетом 0:6. Для ЦСКА и "Лудогорца" этот матч стал первым очным противостоянием. При этом болгарские и российские клубы только один раз играли между собой. Все тот же ЦСКА на групповой стадии Кубка УЕФА сезона-2005/06 победил "Левски" со счетом 2:1. ЦСКА получил поддержку из Болгарии, Польши и Греции Разград - город с населением около 42 тыс. человек на северо-востоке Болгарии. Для российских болельщиков было два основных варианта пути до этого населенного пункта. Первый пролегал через Варну, второй - через Будапешт. За день до матча в Болгарии стояла отличная погода (около 30 градусов тепла). В четверг температура опустилась на 10 градусов, а к вечеру стало пасмурно и похолодало еще сильнее. За час до стартового свистка в Разграде начался ливень.

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Однако дождь помехой для фанатов не стал. Болельщики ЦСКА, объединившись с поклонникам одноименной команды из Софии, а также фанатами польского "Видзева" и греческого клуба ПАОК, устроили совместный проход до арены. Российскую команду поддерживали около 2000 человек. На протяжении большей части матча фанаты клубов из столиц России и Болгарии скандировали "София, Москва - это ЦСКА", чем вызывали недовольство местной публики. При этом на остальные кричалки фанаты "Лудогорца" реагировали довольно вяло. Только эту они встречали оглушительным свистом. Армейцев смели за пять минут Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко удивил болельщиков выбором стартового состава. Из-за травм центральных защитников с первых минут на поле появился 17-летний дебютант Вадим Карпов. Еще один игрок центра обороны хорват Звонимир Шарлия, участие которого во встрече было под вопросом, в итоге расположился на центральной трибуне, откуда наблюдал за игрой своей команды. Также наставник армейцев решил вместо лучшего бомбардира прошлого розыгрыша чемпионата России Федора Чалова выставить в атаку Такуму Нисимуру и номинального полузащитника Яку Бийола.

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Российская команда начала матч активнее, но первый опасный момент возник у ворот Игоря Акинфеева - форвард болгарского клуба Лукоки пробил в штангу. Игра проходила на встречных курсах, мяч в центре поля не задерживался. "Лудогорец" слишком часто позволял ЦСКА зарабатывать штрафные и угловые, что привело к голу уже на 11-й минуте - Никола Влашич выполнил подачу со штрафного, на которую откликнулся Дивеев, пробивший под перекладину с отскоком от газона. После этого хозяева поля завладели преимуществом. Однако вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев справлялся с работой на отлично. Когда он не успевал реагировать на удары, на выручку ему приходил каркас ворот. Во втором тайме "Лудогорец" продолжил владеть инициативой, но теперь стал бережнее относиться к создаваемым моментам. Чтобы сравнять счет, а потом повести с преимуществом в два гола, хозяевам поля понадобилось всего пять минут - в промежутке с 47-й по 52-ю минуты мяч трижды пересек линию за спиной Акинфеева после ударов Вандерсона, Лукоки и Кешеру. Гончаренко уже при счете 1:3 выпустил на поле Чалова и техничного полузащитника Ильзата Ахметова. Скорости в матче возросли, моменты у ворот Ренана возникали с завидной частотой, но отставание в счете сократить не удалось. Чем ближе был конец встречи, тем больше раскрывался ЦСКА, давая скоростным футболистам соперника убегать в контратаки. Все тот же Кешеру сначала довел счет до разгромного, а затем реализовал пенальти. После финального свистка в адрес игроков армейского клуба с трибун их же болельщиков обрушилась критика, облеченная в грубую форму. В ответ на это Акинфеев смог только поаплодировать фанатам, которые проделали непростой путь до Разграда. Не трагедия, а холодный душ Гончаренко на пресс-конференции назвал результат матча против "Лудогорца" большим разочарованием. "Такие встречи надо пережить и принять. Мы проиграли в командной скорости, в работе с мячом, легко его теряли в центре поля и на половине соперника. Неправильно называть произошедшее трагедией - просто большое разочарование, холодный душ", - сказал Гончаренко. Специалист призвал не искать причину провала в летней трансферной кампании. В завершившийся в начале сентября период дозаявок клуб подписал полноценные контракты с ранее арендованными Влашичем и Дивеевым, а также взял в аренду Шарлию и атакующего полузащитника Лукаса Сантоса. Единственной полноценной покупкой армейцев стал защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, который не сыграл против "Лудогорца" из-за травмы.

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"У нас есть варианты, кому выйти на замену, селекция не является причиной такой игры. Оценку трансферной кампании нужно давать в конце сезона, а не после девяти туров чемпионата России и одного тура Лиги Европы", - отметил тренер. Его коллега из "Лудогорца" Станислав Генчев признался, что в перерыве дал совет игрокам чаще действовать через зону, за которую отвечал Карпов. "В перерыве я сказал футболистам действовать через зону Вадима Карпова, потому что это 17-летний парень. Если мы создадим нагрузку, то нам повезет, появятся голевые моменты. В конечном итоге мы сумели забить", - сказал Генчев. "Это одна из самых крупных побед в сезоне, но ее нельзя назвать легкой. Игра была очень напряженная. После перерыва мы стали прессинговать ЦСКА и воспользовались тем, что у соперника остались свободные зоны в обороне", - ответил тренер на вопрос корреспондента ТАСС о том, стоит ли называть победу над ЦСКА легкой. Следующие матчи в Лиге Европы ЦСКА и "Лудогорец" проведут 3 октября. Армейцы в Москве примут испанский "Эспаньол", а болгарская команда отправится в Венгрию на встречу с "Ференцварошем".