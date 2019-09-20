Россиянки заняли второе место в командном зачете на чемпионате мира по борьбе

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по борьбе стала второй в общекомандном зачете чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане.
Россиянки завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Первыми стали Инна Тражукова (до 65 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Серебряную медаль завоевала Любовь Овчарова (до 59 кг), бронзовую - Ольга Хорошавцева (до 55 кг). Эти награды были завоеваны в неолимпийских весовых категориях. Екатерина Полещук стала бронзовым призером в весовой категории до 50 кг и завоевала олимпийскую лицензию на Игры-2020. В итоге на счету россиянок 108 очков.
Первое место в общекомандном зачете заняли японки (137), третьими стали представительницы США (105).
Всего в шестой день чемпионата мира россияне завоевали две золотые медали в вольной борьбе. Заур Угуев победил в весовой категории до 57 кг, Гаджимурад Рашидов - до 65 кг. Оба спортсмена завоевали лицензии на Олимпийские игры. Также в пятницу россиянин Заурбек Сидаков завоевал путевку на Игры-2020 в весовой категории до 74 кг, выйдя в финал.
Сборная России занимает первое место в объединенном общекомандном зачете, имея в активе шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. На втором месте идет сборная Японии (3-3-3), на третьем - команда США (3-0-0). Чемпионат мира завершится 22 сентября.