Команда боксера Левита допустила нарушения при подаче протеста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Команда казахстанского боксера Василия Левита не зарегистрировала вовремя протест, в связи с чем он не был рассмотрен. Об этом ТАСС заявили в Международной ассоциации бокса (AIBA).

Ранее стало известно, что результат полуфинального поединка с участием Левита не будет пересмотрен.

"Команда Василия Левита не сумела вовремя подать протест. На это дается минута после завершения поединка. В связи с невыполнением этого условия протест не был зарегистрирован", - сказал собеседник агентства.