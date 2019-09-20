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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Команда боксера Левита допустила нарушения при подаче протеста

Протест не был подан вовремя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Команда казахстанского боксера Василия Левита не зарегистрировала вовремя протест, в связи с чем он не был рассмотрен. Об этом ТАСС заявили в Международной ассоциации бокса (AIBA).

Ранее стало известно, что результат полуфинального поединка с участием Левита не будет пересмотрен.

"Команда Василия Левита не сумела вовремя подать протест. На это дается минута после завершения поединка. В связи с невыполнением этого условия протест не был зарегистрирован", - сказал собеседник агентства.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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