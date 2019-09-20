Арина Аверина считает, что в многоборье на ЧМ лучшего всего исполнила упражнения с мячом

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Гимнастка Арина Аверина, завершившая выступления на чемпионате мира в Баку серебряной медалью в личном многоборье, считает, что упражнения с мячом в этом виде программы соревнований получились у нее лучше всего на турнире. Об этом она рассказала журналистам.

Победу в многоборье одержала Дина Аверина (91,400 балла), второй стала Арина (91,100), замкнула тройку призеров представительница Израиля Линой Ашрам (89,700).

"С обручем я здесь еще не выступала, поэтому немного переживала, потому что здесь же, в Баку на весеннем чемпионате Европы, обруч у меня вообще не получился. Было волнительно, но я рада, что справилась с ним в финале. Спасибо большое Ирине Александровне [Винер-Усмановой], которая меня правильно настроила", - сказала Арина Аверина.

"Самый худший выход был в финале с булавами, а самый лучший - это сегодняшний мяч. Даже Ирина Александровна меня похвалила, мне удалось сделать все элементы как надо", - заключила Арина Аверина, выигравшая в Баку золото в командном турнире.