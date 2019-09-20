Винер-Усманова призналась, что следует примеру Путина и работает "как раб на галерах"

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова отдает всю себя на чемпионате мира в Баку, чтобы ее спортсменки занимали высшие места. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

В пятницу завершились соревнования в личном многоборье. Дина Аверина набрала 91,400 балла и заняла первое место. Второй стала ее сестра Арина Аверина (91,100), замкнула тройку призеров представительница Израиля Линой Ашрам (89,700).

"Ариша получила высшую оценку соревнований - 24,050 балла [в упражнениях с булавами], и поэтому она расплакалась. Я же не растрогалась, я никогда себе не позволяю этого делать. Это радость и огромный труд, который даже не дал мне возможности выйти на последний вид и вывести Арину. Потому что чувствовала себя совершенно опустошенной", - призналась Винер-Усманова.

"Тем более, что завтра очень серьезный день, начинаются групповые упражнения. К сожалению, а может и к радости, я - многостаночница, и приходится работать, как говорит наш президент Владимир Владимирович [Путин], "как раб на галерах", - добавила Винер-Усманова.

За два дня до окончания чемпионата мира россиянки побеждали пока во всех видах, завоевав шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.