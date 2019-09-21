Чемпион мира боксер Замковой заявил, что ставит задачу выступить на ОИ в Токио

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Андрей Замковой ставит задачу завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом Замковой заявил журналистам.

Боксер Замковой стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг

В субботу Замковой завоевал золото чемпионата мира в весовой категории до 69 кг, победив англичанина Пэта Маккормака раздельным решением судей. Поединок был остановлен во втором раунде ввиду рассечения у англичанина. Бронзовыми призерами чемпионата мира стали представитель Казахстана Абылайхан Жусупов и спортсмен из Узбекистана Бобо-Усмон Батуров.

"Пока не осознал, что стал чемпионом мира, - сказал Замковой. - От боя не отошел, мы и успели-то отбоксировать полтора раунда. Но я рад этому результату. Теперь отдых, а потом буду завоевывать лицензию на Олимпийские игры".

Замковой является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, серебряным призером чемпионата мира в Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани 2013 года и шестикратным чемпионом России.

Соревнования завершатся в субботу позднее.