{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Чемпион мира боксер Замковой заявил, что ставит задачу выступить на ОИ в Токио

В субботу россиянин завоевал золото чемпионата мира в весовой категории до 69 кг
Андрей Замковой Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Андрей Замковой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Андрей Замковой ставит задачу завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом Замковой заявил журналистам.

На эту тему
Боксер Замковой стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг

В субботу Замковой завоевал золото чемпионата мира в весовой категории до 69 кг, победив англичанина Пэта Маккормака раздельным решением судей. Поединок был остановлен во втором раунде ввиду рассечения у англичанина. Бронзовыми призерами чемпионата мира стали представитель Казахстана Абылайхан Жусупов и спортсмен из Узбекистана Бобо-Усмон Батуров.

"Пока не осознал, что стал чемпионом мира, - сказал Замковой. - От боя не отошел, мы и успели-то отбоксировать полтора раунда. Но я рад этому результату. Теперь отдых, а потом буду завоевывать лицензию на Олимпийские игры".

Замковой является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, серебряным призером чемпионата мира в Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани 2013 года и шестикратным чемпионом России.

Соревнования завершатся в субботу позднее.

Теги
ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Футбол в Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" со счетом 8:0 в матче чемпионата Англии
Это самая крупная победа "Сити" в премьер-лиге в истории
Читать полностью