Толкачева: россиянки справились с волнением перед упражнением с мячами на ЧМ в Баку

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Российские гимнастки сумели справиться с волнением перед упражнением с пятью мячами в многоборье на чемпионате мира в Баку. Такое мнение журналистам высказала гимнастка Мария Толкачева.

В субботу сборная России по художественной гимнастике победила в групповом многоборье на чемпионате мира. Общая сумма баллов российских спортсменок составила 58,700 балла (за упражнения с пятью мячами - 30,000, с тремя обручами и двумя парами булав - 28,700). В составе российской сборной выступали Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Евгения Леванова.

"Нам удалось собраться на второй вид, сделать все по максимуму. В первом виде, к сожалению, были ошибки, может быть, кому-то они были не особо заметны, но судьи сразу это видят. Очень строго сейчас судят, за каждый шаг снимают 0,3 балла, а у нас были неточности. Мы справились с волнением, со всеми препятствиями, и у нас получилось", - сказала Толкачева.

"Узнала о включении в состав незадолго до старта, очень неожиданно и внезапно. Конечно, волнение присутствовало, потому что нельзя подводить страну, это очень ответственно. Старалась слушаться девчонок, они мне помогали, подбадривали. Все-таки это лучшая команда", - отметила Леванова.