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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Боксер Бакши назвал сдачей зачета победу на чемпионате мира

Россиянин отметил, что экзамен ему предстоит на Олимпиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Победа на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 75 кг стала для россиянина Глеба Бакши сдачей зачета. Об этом он заявил журналистам.

В субботу 23-летний россиянин завоевал золото чемпионата мира, победив в финале филиппинца Юмира Марсиаля единогласным решением судей.

"Ставил себе задачу, чтобы филиппинец упал, - сказал Бакши. - Я сдал сегодня зачет, экзамен будет на Олимпиаде в Токио. Посвящаю победу моему первому тренеру, у него недавно был день рождения".

Теги
ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Бокс
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