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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Кремлев: российским боксерам по силам показать достойный результат на Олимпиаде в Токио

Сборная России на домашнем чемпионате мира завоевала три золотые и одну бронзовую награды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России по боксу может показать достойный результат на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС в субботу высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев после завершения чемпионата мира в Екатеринбурге.

Сборная России на домашнем чемпионате мира завоевала четыре медали - три золотые и бронзовую.

"Могли выступить чуть лучше, но это очень хороший результат. От сборной России мы можем ждать достойного результата и на Олимпиаде в Токио", - сказал Кремлев.

Чемпионат мира по боксу проходил с 7 по 21 сентября. Олимпийские игры состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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