Хоккеист "Нью-Джерси" Гусев отметился голом во втором предсезонном матче НХЛ подряд

ТАСС, 22 сентября. "Нью-Джерси" на своей площадке одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 3 октября.

У победителей две шайбы забросил 20-летний швед Йеспер Буквист (3-я и 56-я минуты), а также отличились Гусев (29) и Уилл Бутчер (37). Три голевые передачи на счету швейцарца Нико Хишира, Гусев отдал одну голевую передачу. У проигравших голами отметились Лео Комаров (15), Мэттью Барзал (31) и Отто Койвула (46). После встречи лучшим игроком матча был признан Хишир, второй звездой - Буквист, третьей - Гусев.

Всего на площадке Гусев провел 17 минут и 44 секунды, отметившись голом и результативной передачей, тремя бросками и коэффициентом полезности +2. В прошлом своем матче (19 сентября на выезде против "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:3 в пользу "Нью-Джерси") 27-летний Гусев сыграл чуть более 16 минут и также отметился одной заброшенной шайбой.

Россиянин Михаил Мальцев сыграл в матче 15 минут 39 секунд и отметился лишь одним броском по воротам соперника. В матче с "Рейнджерс" 21-летний уроженец Санкт-Петербурга забросил шайбу и получил +2 за полезность за 13 минут на площадке. Мальцев и Гусев провели прошлый сезон в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА.