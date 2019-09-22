Хоккеист "Нью-Джерси" Гусев отметился голом во втором предсезонном матче НХЛ подряд

ТАСС, 22 сентября. "Нью-Джерси" на своей площадке одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 3 октября.
У победителей две шайбы забросил 20-летний швед Йеспер Буквист (3-я и 56-я минуты), а также отличились Гусев (29) и Уилл Бутчер (37). Три голевые передачи на счету швейцарца Нико Хишира, Гусев отдал одну голевую передачу. У проигравших голами отметились Лео Комаров (15), Мэттью Барзал (31) и Отто Койвула (46). После встречи лучшим игроком матча был признан Хишир, второй звездой - Буквист, третьей - Гусев.
Всего на площадке Гусев провел 17 минут и 44 секунды, отметившись голом и результативной передачей, тремя бросками и коэффициентом полезности +2. В прошлом своем матче (19 сентября на выезде против "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:3 в пользу "Нью-Джерси") 27-летний Гусев сыграл чуть более 16 минут и также отметился одной заброшенной шайбой.
Россиянин Михаил Мальцев сыграл в матче 15 минут 39 секунд и отметился лишь одним броском по воротам соперника. В матче с "Рейнджерс" 21-летний уроженец Санкт-Петербурга забросил шайбу и получил +2 за полезность за 13 минут на площадке. Мальцев и Гусев провели прошлый сезон в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА.
В другом матче "Вашингтон" дома без капитана Александра Овечкина обыграл "Каролину" со счетом 3:2, в составе которой отсутствовал россиянин Андрей Свечников. В составе "Вашингтона" в матче приняли участие российский нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов. Кузнецов, ранее отстраненный лигой на три официальных матча предстоящего сезона из-за употребления кокаина, не смог отметиться результативными действиями - за 17 минут и 10 секунд на площадке он нанес один бросок, совершил силовой прием и заработал удаление за удар соперника по рукам.
22-летний Самсонов провел первый полный матч за "Вашингтон" (в матче 19 сентября с "Сент-Луисом" он сыграл 29 минут и отразил 12 из 13 бросков). Россиянин сумел два периода отстоять "на ноль", но в итоге пропустил на 52-й и 55-й минутах встречи. Всего он отразил 13 из 15 бросков (86,7%).