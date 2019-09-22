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ЧМ по художественной гимнастике

Россиянки не выиграли только одну дисциплину на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России в 13-й раз подряд победила в медальном зачете на мировом первенстве
Арина и Дина Аверины Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Арина и Дина Аверины
© Наталия Федосенко/ТАСС

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала 13 медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике, который завершился в Баку.

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В активе российской команды восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Россиянки не смогли занять первое место только в одном виде программы - в групповых упражнениях с пятью мячами.

Золотые медали на турнире завоевали Екатерина Селезнева (обруч), Дина Аверина (мяч, булавы, лента и индивидуальное многоборье), сестры Аверины и Селезнева в командном турнире, а также команда в групповом многоборье и в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Две серебряные медали завоевала Арина Аверина (индивидуальное многоборье, мяч). Бронзовыми призерами стали Дина Аверина (обруч), Селезнева (лента), а также команда в упражнениях с пятью мячами.

Сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете (8-2-3). Вторыми стали японки (1-2-0), третьими - израильтянки (0-4-2). Российская команда 13-й раз подряд выиграла медальный зачет мирового первенства.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2018 году в Софии, российские гимнастки завоевали 12 медалей - семь золотых, две серебряные и три бронзовые.

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