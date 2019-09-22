Российские гимнастки завоевали восьмое золото на ЧМ в заключительном виде программы

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике победила в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира. Соревнования завершились в Баку.

Россиянки набрали 29,450 балла, второе место заняли японки (29,400), третье - итальянки (29,200).

За сборную России выступали Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова. Ранее в воскресенье россиянки в этом же составе стали третьими в упражнениях с пятью мячами.

Россиянки завоевали восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды на чемпионате мира. Ранее золотые медали российской команде принесли Екатерина Селезнева в упражнении с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами, лентой и в индивидуальном многоборье, также россиянки победили в командном турнире и групповом многоборье. Две серебряные медали завоевала Арина Аверина (индивидуальное многоборье, упражнение с мячом), бронзовыми призерами стали Дина Аверина (в упражнении с обручем) и Селезнева (в упражнении с лентой).