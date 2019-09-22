Борец вольного стиля Найфонов стал бронзовым призером ЧМ в весовой категории до 86 кг

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 86 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.
В схватке за бронзу 22-летний россиянин оказался сильнее представителя Сан-Марино Майлза Амине. Вторую бронзовую награду завоевал швейцарец Стефан Рейхмут.
Золотую медаль завоевал борец из Индии Дипак Пуния, его соперник из Ирана олимпийский чемпион Хасан Яздани был снят с финала ввиду неявки, ему досталось серебро. Найфонов завоевал для России лицензию на Олимпийские игры 2020 года.
Найфонов также является чемпионом Европы (2018) и чемпионом России (2019).
Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.