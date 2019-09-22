Гордость и уважение. Японский Исиномаки приветствовал делегацию Федерации регби России

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби продолжает подготовку ко второму матчу на Кубке мира. В воскресенье команда после тренировки в Токио переехала в Кумагаю, где 24 сентября сыграет с самоанцами. В заявленном составе на этот матч нет изменений по сравнению с игрой против сборной Японии (10:30). Делегация Федерации регби России (ФРР) посетила японский город Исиномаки в рамках дополнительной программы мероприятий Кубка мира.

Состав сборной России на матч с командой Самоа неожиданностей не принес - травмы игроков не оказались слишком серьезными. Решением тренерского штаба во главе с Лином Джонсом матч начнут Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов и Василий Артемьев. Запасными на матч заявлены Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Антон Сычев, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин и Владислав Созонов.

Капитан сборной России Василий Артемьев в 91-й раз выйдет на поле в составе национальной команды. Рекордсменом по количеству игр за сборную является Юрий Кушнарев, для которого игра с самоанцами станет 113-й в карьере.

Пока сборная проводила воскресную тренировку в Токио, делегация Федерации регби России отправилась в город Исиномаки по приглашению местного Союза регби и футбола. Этот визит стал частью неофициальных мероприятий Кубка мира. Исиномаки - японский город, один из наиболее сильно пострадавших в 2011 году от цунами. Здесь с особой теплотой вспоминают российский МЧС, оперативно пришедший на помощь в этот страшный момент.

Российская делегация посетила места в Исиномаки, связанные с последствиями цунами. Директор городского музея Ричард Халберстадт рассказал гостям об ужасных подробностях тех дней и плане возрождения города, который увенчается созданием мемориального парка в 2020 году. Делегация также посетила местную православную церковь, подарив приходу икону Иоанна Кронштадского.

Мастер-класс и трогательная церемония

Ярким моментом стал мастер-класс, проведенный членами правления Федерации регби России Глебом Бабкиным и Олегом Букаловым для школьных регбийных секций Исиномаки. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава Союза регби и футбола Исиномаки Кацуо Сасаки. Юные спортсмены отнеслись к занятию с предельным вниманием и еще долго с восторгом засыпали гостей вопросами, а прощание превратили в трогательную церемонию.

"Я очень рад, что сегодня мы смогли встретиться с Федерацией регби России, сборная которой сейчас играет на Кубке мира. Я хотел бы поблагодарить Россию за помощь после землетрясения, когда у нас первыми оказались коллеги из российского МЧС, поблагодарить за участие и последовавшую гуманитарную помощь. Вы наверняка увидели, как город выглядел до землетрясения и как выглядит сейчас. Мероприятие по регби, которое мы сегодня совместно провели, оставило огромное впечатление для детей города", - сказал мэр Исиномаки Хироси Камэяма на торжественной церемонии в честь визита российской делегации.

"Большое спасибо Исиномаки за приглашение приехать и увидеть ваш прекрасный город. Тот путь, который вы проделали с момента цунами, действительно впечатляет нас. Мы убеждены, без участия жителей этого города, без работы его администрации подобные преобразования были бы невозможны. А такое большое количество детей, увлеченных регби, оставляет уверенность, что Исиномаки ждут в нашем виде спорта большие успехи", - отметил в ответной речи заместитель генерального директора ФРР Павел Бугров.