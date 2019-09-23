Тренер Войтов: российские регбисты восстановились после первого матча Кубка мира

КУМАГАЯ /Япония/, 23 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби восстановилась после матча открытия Кубка мира и готова к следующей игре турнира с командой Самоа. Об этом в понедельник рассказал журналистам старший тренер сборной России Александр Войтов.

"Первоочередной задачей для нас было максимально восстановиться после очень тяжелого матча со сборной Японии. Было потрачено огромное количество сил - и физических, и моральных. Три дня мы потратили на восстановление, и можно сказать, что к матчу с Самоа более или менее нормально готовы. Соперник - отличная команда именно индивидуальных игроков, мы понимаем, что каждый игрок очень мощный и сильный", - сказал Войтов.

"Хорошо, что матч с Самоа мы играем вторым, потому что зачастую первый матч на турнирах, в которых мы участвуем, не всегда получается хорошо. Сейчас мы понимаем, в каких кондициях находимся, это неплохо, - отметил специалист. - Для Самоа это будет первый матч на турнире, возможна небольшая нервозность, нужно себя показать. Мы же должны выполнять свою установку на игру, игроки должны быть максимально дисциплинированы, прекрасно понимать, что они делают на поле".

Россияне выступают в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели выйти в плей-офф.