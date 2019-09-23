Регбист Гаджиев: сборная России готова к противостоянию с командой Самоа

КУМАГАЯ /Япония/, 23 сентября. /ТАСС/. Российские регбисты готовы противостоять сборной Самоа во втором матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии. Об этом журналистам в понедельник заявил игрок российской сборной Тагир Гаджиев.

Матч между сборными России и Самоа пройдет во вторник в Кумагае. В пятницу сборная Японии обыграла команду России со счетом 30:10.

"У сборной Самоа сильные, быстрые, габаритные игроки. Но мы готовы к противостоянию с ними, - сказал Гаджиев. - Что касается поддержки трибун, то когда поддерживают команду соперника, меня это мотивирует, заставляет играть лучше".

"Если говорить о других играх этого турнира, то мне понравился матч сборных Новой Зеландии и ЮАР (23:13). Думаю, все согласятся со мной, это была быстрая, интересная, мощная игра", - добавил спортсмен.

Россияне выступают в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели выйти в плей-офф.