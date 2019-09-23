Комитет Госдумы по спорту проведет круглый стол на тему борьбы с допингом 30 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Круглый стол комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на тему борьбы с допингом пройдет 30 сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

"Государственная дума приняла на законодательном уровне все необходимые меры для решения вопроса о предотвращении допинга в спорте. 30 сентября на площадке комитета Государственной думы по спорту состоится круглый стол на тему борьбы с допингом. Будем подводить промежуточные итоги и смотреть наш опыт правоприменения. Пригласим представителей РУСАДА, ОКР и Министерства спорта России", - сказал Дегтярев.

"В России разработан и реализован национальный план по борьбе с допингом, который включает комплекс мер нормативного правового, организационного, научного, инновационного и медико-биологического обеспечения деятельности в этой сфере. Мы ему следуем неукоснительно", - отметил он.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года, при этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.

"Вопросы взаимоотношений WADA и РУСАДА - это предмет экспертной дискуссии, главный вопрос - вопрос доверия. Например, если есть несоответствие между базами данных РУСАДА и неким экземпляром информатора, то почему вопросы задают опять России, а не беглому жулику и провокатору? Версия, что беглец подсунул WADA фальшивку, сводя счеты с российскими спортсменами, мне видится более жизнеспособной", - заключил Дегтярев.